ليون يتمسك بالمركز الثاني وميتز يودع الدوري الفرنسي

جهينة نيوز:

اتخذ أولمبيك ليون خطوة اخرى نحو إنهاء دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل ثنائية برتران تراوري في الفوز 3-صفر على ضيفه تروا المهدد بالهبوط اليوم (الأحد).

وسجل تراوري هدفين في الشوط الأول وعزز ماكسويل كورنيه الفوز بهدف ثالث قرب النهاية ليرتفع رصيد ليون إلى 75 نقطة مع تبقي مباراتين على النهاية ويتفوق بنقطة واحدة على موناكو صاحب المركز الثالث الذي تغلب 2-1 خارج ملعبه على كاين، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، بفضل ثنائية موسى سيلا.

ويأتي أولمبيك مرسيليا في المركز الرابع برصيد 73 نقطة بعدما أظهر ديميتري باييه إمكاناته بتسجيل هدف الفوز بعد صناعة هدف مبكر ليقود الفريق للفوز 2-1 على نيس.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دوري الأبطال.

وكانت أكثر مباراة إثارة تلك التي أقيمت على أرض ميتز الذي خسر 2-1 وهبط بعد تلقيه هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام انجيه.

وبات رصيد أصحاب الأرض 26 نقطة متأخراً بفارق ثماني نقاط عن تولوز صاحب المركز المؤهل لخوض ملحق الهبوط قبل جولتين على النهاية.

وتعرض تولوز للخسارة 3-2 على ملعبه أمام ليل الذي تقدم للمركز 16 برصيد 35 نقطة ليترك ضحيته في المركز 18 برصيد 34 نقطة.

وسجل تراوري مهاجم ليون الهدف الأول في الدقيقة 28 بلمسة رائعة بكعبه وضاعف النتيجة بعدها بسبع دقائق بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من فرلاند ميندي.

وظل تروا في المركز قبل الأخير متأخرا بفارق نقطتين عن تولوز.

وافتتح سيلا التسجيل لموناكو بعد 13 دقيقة من البداية أمام كاين بعدما ارتدت تسديدة روني لوبيز من القائم لكن صاحب الأرض أدرك التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة هائلة من إيفان سانتيني.

وطُرد رومان جينفوا حارس مرمى كاين في الدقيقة 77 بعد خطأ ضد جوردي مبولا وهو في وضع انفراد بالمرمى لكن سيلا أحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من مدى قريب.

وباستاد فيلودروم ضمن باييه حصول مرسيليا على النقاط الثلاث أمام نيس عندما هز الشباك في الدقيقة 74 بعد تمريرة من كلينتون نجي.

وافتتح ماريو بالوتيلي التسجيل لنيس في الدقيقة الخامسة بعدما مر من المدافع رولاندو لكن فالير جيرمان أدرك التعادل في الدقيقة 13 بعد تمريرة عرضية من باييه لاعب فرنسا.

وتعادل باريس سان جيرمان، الذي توج باللقب بالفعل، 2-2 على ملعب «اميان» الجمعة الماضي.