محمد عبده: مَن المجنون الذي يظهر مع رامز جلال؟!

جهينة نيوز:

أقيم مساء أمس، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة مؤتمراً صحافياً للنجمين محمد عبده وأنغام للكشف عن تفاصيل حفلتهما المرتقبة بدار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء القادم الموافق في 9 أيار (مايو) الجاري.

وكشف عبده عن اختياره أنغام لتشاركه في حفلته السنوية بمصر، وقال أنها تتمتع بصوت جميل وتجيد الغناء باللهجة الخليجية ووصفها بأنها "خير من يمثل مصر للغناء لجمال وعذوبة صوتها".

كما كشف النجم السعودي عن طقوسه في رمضان، مؤكداً أنه "يحب الاعتكاف وأنه قليل الظهور".

وعن سؤاله عما اذا كان سيظهر في برنامج المقالب الرمضاني الذي يقدمه رامز جلال نفى الأمر، وقال مازحاً أن "من يفاوض جلال فهو مجنون".

أما أنغام فأعربت عن سعادتها بمشاركته الغناء في حفل يجمعهما معا وكشفت عن أنها ستغني بالحفل أغنية جديدة للموسيقار طلال كان من المخطط أن تغنيها نجاة ولكن أنغام تغنيها بمفردها، كما كشفت عن نيتها غناء أغنية خليجية وأخرى مصرية بالاضافة الى اغنية مشتركة تغنيها في ديو مع عبده.