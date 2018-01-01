عشرات الضحايا بغارتين "للتحالف" على مبنى رئاسة الجمهورية في صنعاء

جهينة نيوز

قتل اليوم عشرات الاشخاص بغارتين لطيران "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن على العاصمة صنعاء.

قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك" إن "طيران التحالف قصف صباح اليوم الاثنين، مبنى مكتب رئاسة الجمهورية في حي الزبيري وسط العاصمة أثناء اكتظاظه بالمراجعين".

وأضاف "طيران التحالف عاود عقب الغارة الأولى بدقائق وشن غارة أخرى على مبنى المكتب، الذي يعقد فيه رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، اجتماعاته بكبار قيادات الدولة، عقبتدمير طيران التحالف مبنى القصر الجمهوري في العاصمة يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي".

وكان "التحالف" أعلن في وقت سابق عن اغتياله رئيس المجلس السياسي الأعلى الراحل صالح الصماد، بعد استهدافه خلال تواجده في الحديدة.