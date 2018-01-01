نتائج شبه نهائية للإنتخابات النيابية في لبنان عام 2018 و لحزب الله 14 مقعدا

جهينة نيوز:

فاز حزب الله بـ14 مقعدا في الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت أمس الأحد فيما فازت حركة أمل بـ15 مقعدا و فيما يلي النتائج شبه نهائية 7 أيار 2018، المقاعد الـ128 توزّعت على الشكل التالي:

تيار وطني حر: ٢٠ مقعدًا:

سليم عون- ميشال ضاهر- هنري شديد- زياد أسود- سليم خوري- جبران باسيل- جورج عطالله- نقولا الصحناوي- أسعد درغام- سيمون أبي رميا- شامل روكز- روجيه عازار- ابراهيم كنعان- الياس أبو صعب- إدكار معلوف-آلان عون- حكمت ديب- سيزار أبي خليل- ماريو عون- طارق الخطيب.

تيار المستقبل:١٩ مقعدًا:

عاصم عراجي- زياد القادري- بهية الحريري- محمد كبارة- سمير الجسر- سامي فتفت- عثمان علم الدين- ديما جمالي- طارق مرعبي- محمد سليمان- وليد الباعريني- هادي حبيش- سعد الحريري- تمام سلام- نهاد المشنوق- رولا الطبش- نزيه نجم- محمد الحجار- غطاس خوري.

القوات اللبنانية: ١٥ مقعدًا:

جورج عقيص- قيصر المعلوف- أنطوان حبشي- ستريدا طوق- جوزيف إسحاق- فادي كرم- فادي سعد- عماد واكيم- وهبي قاطيشا- زياد حواط- شوقي الدكاش- ماجدي إدي أبي اللمع- بيار بو عاصي- جورج عدوان- أنيس نصار.

حركة أمل: ١٥ مقعدًا:

محمد نصرالله- غازي زعيتر- علي خريس- علي عسيران- عناية عز الدين- نبيه بري- ميشال موسى- أيوب حميد - علي بزي- علي خليل- هاني قبيسي- ياسين جابر- قاسم هاشم- محمد خواجة- فادي علامة.

حزب الله: ١٤ مقعدًا:

أنور جمعة- حسين الحاج حسن- ابراهيم الموسوي- علي المقداد- إيهاب حمادة- حسين جشى- نواف الموسوي- حسن فضل الله- علي فياض- محمد رعد- أمين شري-علي عمار - الوليد سكرية.

اشتراكي: ٩ مقاعد:

وائل أبو فاعور - أنور الخليل- هادي أبو الحسن- تيمور جنبلاط- مروان حمادة- أكرم شهيب- هنري الحلو- نعمة طعمي- فيصل الصايغ.

تيار العزم: ٤ مقاعد:

نجيب ميقاتي- جان عبيد- علي درويش- نقولا نحاس.

تيار المردى:٣ مقاعد:

طوني فرنجية- اصطفان الدويهي- سليم سعادة (قومي سوري)

حزب الكتائب: ٣ مقاعد:

نديم الجميل- سامي الجميل- الياس حنكش.

قومي إجتماعي :مقعدان:

ألبير منصور- أسعد حردان

الحزب الديمقراطي: مقعد واحد: طلال إرسلان.

حزب البعث السوري:مقعد واحد:

جميل السيد (حزب الله)

الجماعة الإسلامية: مقعد واحد:

بلال عبدالله.

أرمن كاثوليك وأورثوذكس: ٥ مقاعد:

هاغوب بقرادونيان- إدي دمرجيان- هاغوب ترزيان - سيرج جوخاداريان - جان طالوزيان.

مستقلين مسيحيين:٩ مقاعد:

إيلي الفرزلي- ابراهيم عازار- ميشال معوض- بوليت ياغوبيان- جمانة حداد- ادغار الطرابلسي- فريد الخازن- نعمة فرام- ميشال المر.

مستقلين سنة:٧ مقاعد:

فؤاد المخزومي- عبد الرحيم مراد- اسامة سعد- فيصل كرامي- جهاد الصمد- عدنان الطرابلسي - حسين الصلح (محتمل مستقبل)

مستقلين شيعة:مقعد واحد:

ربيع عواد

و قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، في وقت سابق، إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2 في المئة انخفاضا من 54 في المئة في آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.

ونقلت رويترز عن المشنوق قوله في مؤتمر صحفي "النسبة النهائية لكل لبنان 49.2 بالمئة بالمقارنة مع 2009 كانت 54 بالمئة".

و في سياق متصل أعلنت العلاقات العامة في حزب الله أن السيد حسن نصر الله يطل ، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت بيروت للحديث عن العملية الانتخابية واخر التطورات السياسية.

المصدر: وكالات