اكثر من 3.5 ملايين تلميذ وطالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

جهينة نيوز

توجه اليوم أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون تلميذ وطالب من الصفوف الانتقالية لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2017-2018.

وكانت وزارة التربية اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأوضح مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن طلاب مناطق الغوطة الشرقية المحررة من التنظيمات الإرهابية من الصفوف الانتقالية مستمرون بالدوام لأخذ الحصص الدراسية اللازمة حتى نهاية العطلة الصيفية للعام الدراسي الجاري وسيتقدمون بعدها إلى الامتحان النهائي في ختام المدة المحددة.

وكانت وزارة التربية حددت اليوم الاثنين 7 أيار موعدا لبدء الامتحانات للصفوف الانتقالية في جميع المحافظات بينما سمحت لبعض المدارس بإجراء الامتحانات منذ الأربعاء الماضي في عدة محافظات وذلك مراعاة لظروف الطلاب وأعدادهم في بعض المناطق.