بدء مراسم تنصيب فلاديمير بوتين في الكرملين رئيسا لروسيا الاتحادية لفترة رئاسية جديدة

الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 11:58 | سياسة, عالمي

بدء مراسم تنصيب فلاديمير بوتين في الكرملين رئيسا لروسيا الاتحادية لفترة رئاسية جديدة

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