وصول 62 حافلة من جنوب دمشق إلى قلعة المضيق بريف حماة الغربي تقل 1757 مسلحا مع عائلاتهم

الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 11:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

وصول 62 حافلة من جنوب دمشق إلى قلعة المضيق بريف حماة الغربي تقل 1757 مسلحا مع عائلاتهم

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