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وصول 62 حافلة من جنوب دمشق إلى قلعة المضيق بريف حماة الغربي تقل 1757 مسلحا مع عائلاتهم
الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 11:55 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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