بدء خروج الدفعة الأولى من مسلحي ريف حمص الشمالي باتجاه جرابلس

الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 11:39 | شؤون محلية, أخبار محلية

بدء خروج الدفعة الأولى من مسلحي ريف حمص الشمالي باتجاه جرابلس

أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا