الكشف عن حجم إصابة رونالدو خلال الكلاسيكو!

جهينة نيوز

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق كريستيانو رونالدو خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، لتستمر سلسلة اللا هزيمة للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني.

وخرج رونالدو بين شوطي الكلاسيكو بعد إصابة تعرض لها إثر تدخل من جيرارد بيكيه، خلال تسجيل الأول لهدف التعادل.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية: "رونالدو يعاني من إصابة في الكاحل" وأضاف المدرب الفرنسي "نتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة. سيخضع لفحوصات طبية اليوم الاثنين وسنرى ما سيحدث".

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفربول يوم 26 مايو/ أيار الجاري في نهائي دوري الأبطال، بالعاصمة الأوكرانية كييف.