مصادر دبلوماسية: موعد ومكان قمة "ترامب- كيم" في سنغافورة!

جهينة نيوز

أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستعقد على الأرجح في سنغافورة.

وذكرت صحيفة "تشوسن إيلبو" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية حصلت على معلوماتها من المستشار الأميركي للأمن القومي جون بولتن أن القمة ستعقد منتصف يونيو. وأضافت أن إمكانية عقدها في سنغافورة "ازدادت إلى حد كبير".

ومن المقرر أن يستقبل ترامب رئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن في 22 مايو في واشنطن.

والتقى بولتن نظيره الكوري الجنوبي تشونغ ويونغ في واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة خطط تتعلق بمكان اللقاء. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن سنغافورة هي المكان المفضل للقاء ترامب وكيم.

وقال ترامب في وقت سابق ان المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قد تكون مناسبة لعقد اللقاء، وهي شهدت القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين في نهاية أبريل.

وكان قد جرى طُرح منغوليا وسويسرا كمكانين محتملين للقمة التاريخية.