الحكومة الروسية تعلن استقالتها اليوم

جهينة نيوز

تقدم حكومة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالتها اليوم الاثنين، بعد مراسم تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين، الفائز في الانتخابات لدورة جديدة، التي ستجري منتصف اليوم.

ويواصل الوزراء المستقيلون مهامهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ووفقا للقانون الروسي، يتعين على الرئيس بعد تنصيبه، اقتراح رئيس حكومة جديد على مجلس الدوما خلال أسبوعين.

وبحسب التقاليد المعتمدة، يجري تنصيب الرئيس الروسي في تمام الساعة 12:00 ظهرا، وقبل عدة دقائق من ذلك، يصل الرئيس المنتخب إلى الكرملين ويمر عبر قاعة غيورغي، وقاعة ألكسندر، ليصل إلى قاعة أندريفسكي، حيث يصعد إلى منصة خاصة يقف عليها رئيس المحكمة الدستورية ورئيسا مجلسي الدوما والاتحاد، ليؤدي اليمين الدستورية.