82 مصاباً في زلزال غرب إيران

جهينة نيوز

قال رئيس مركز الحوادث والطوارئ الطبية في إيران جلال بوران فرد، إن الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الإثنين مناطق في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد جنوب غرب إيران، خلف 82 مصابا.

وفي تصريح لوكالة "إرنا" اليوم أوضح بوران فرد، أن 71 من هؤلاء الأشخاص خرجوا مباشرة من المستشفى بعد مداواتهم بشكل سريع نظراً لإصاباتهم الطفيفة و11 شخصا لازالوا يرقدون في مستشفي الشهيد بهشتي في مدينة ياسوج مركز المحافظة.

وأضاف أن هذه الأرقام من الممكن أن ترتفع بعد الحصول على معلومات جديدة.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة جيتاب في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد جنوب غرب إيران فجر اليوم الإثنين.

ووقعت الهزة الأرضية في الدقيقة 26 بعد منتصف ليلة الأحد الإثنين، في عمق 5 كم على بعد 6 كم من مدينة جيتاب و9 كم من مدينة سي سخت و20 كم من مدينة ياسوج مركز المحافظة.

وأكد مساعد الشؤون العمرانية في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد عزيز فيلي انعقاد لجنة الأزمات في المحافظة لدراسة تداعيات هذه الهزة الارضية.

يذكر أن 4 هزات أرضية تراوحت قوتها بين 5.2 و 2.5 درجة ريختر ضربت مناطق في هذه المحافظة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.