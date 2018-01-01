العقاري يصدر تعليمات العمليات المنفذة على نظام التسويات الإجمالية.. الحوالات الصادرة يجب ان تتراوح بين 50 ألفاً و20 مليون ليرة!

جهينة نيوز

عمم المصرف العقاري على فروعه في المدن والمحافظات تفاصيل وآلية العمليات المنفذة على نظام التسويات الإجمالية السوري (SYGS).

وتشمل حوالة الزبون والسحب النقدي من حسابات الفروع لدى مصرف سورية المركزي وكذلك الإيداع النقدي في حسابات الفروع لدى المركزي إضافة إلى حوالة شيك (وهي غير مطبقة بعد)، وذلك تأسيساً على قواعد العمل الخاصة بنظام التسويات الإجمالية الصادر عن اللجنة الإدارية في مصرف سورية المركزي.‏

واوجبت التعليمات أن تتراوح قيمة الحوالات الصادرة مبدئياً بين 50 ألف ليرة كحد أدنى و20 مليون ليرة كحد أقصى على أن لا يتم إرسال أو تنفيذ أي عملية سواء حوالة زبون أو إيداع نقدي أو سحب نقدي إلا بعد التنسيق مع مديرية العلاقات الخارجية.‏

وبالنسبة لحوالة الزبون ميّزت التعليمات بين الصادر والوارد حيث تطابق كافة البنود الواردة في أمر الدفع مع النظام المصرفي في الحوالة الصادرة كما يُطابق توقيع الزبون مع التوقيع المعرّف على النظام نفسه، وتحجز قيمة أمر الدفع من حساب الزبون ضمن حساب فرعي مفتوح لهذه الغاية فقط ويتم تدقيق أمر الدفع مع الإشعار المصرفي ويرسل الاثنان إلى مركز التسويات الإجمالي، أما في حال الحوالة الواردة فيتوجب على الفرع فتح حساب حوالات واردة SYGS ضمن حسابه العام ويتم إيداع قيمة الحوالات الواردة إلى كل فرع ضمن هذا الحساب من قبل مستقبل الحوالات في مركز التسويات الإجمالية موضحاً اسم المستفيد ورقمه مع التشديد على الفرع مراجعة الحوالات الواردة إلى حسابه وتنفيذها على حسابات الزبائن فوراً خلال حد أقصى لا يتجاوز الواحدة ظهراً وفي حال عدم المطابقة أو عدم كفاية المعلومات يتم التواصل مع مديرية العلاقات الخارجية في مركز التسويات للاستيضاح عن معلومات المستفيد قبل العاشرة من صباح اليوم التالي.‏

وفيما يتعلق بالسحب النقدي أوجبت تعليمات المصرف العقاري التنسيق بشأن هذا السحب مع مديرية الخزينة لدى المركزي وعند الموافقة على العملية يتم إرسال كتاب الموافقة إلى مركز التسويات الإجمالية موضحين المبلغ المراد سحبه ورقم الحساب وأسماء المفوضين بالتوقيع وبعد استكمال الإجراءات المعتمدة يراجع المندوبون فرع المركزي مبرزين نسخة عن أمر الدفع لاستلام المبلغ قبل الواحدة ظهراً وذلك بعد التنسيق مع مديرية العلاقات الخارجية في المصرف.‏

أما عن الإيداع النقدي فيتم تسليم النقد في احد فروع المركزي ويطلب المندوب من الفرع تحويل المبلغ إلى حساب التسوية الخاص به على نظام التسويات الإجمالية SYGS وتتم معالجتها بقيد قيمة الإيداع النقدي على حساب نقد في الطريق.