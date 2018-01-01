أبراج يوم الأثنين 2018/5/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/7: طيّب وحساس وصبور وواثق وعاطفي وغامض بعض الشيء، لكن بسبب تصميمه المفترض أن لا نعانده لأن العناد بالنسبة له تحريض لذلك يحفظ السر وصراحته تفاجئك، فرصته تكون لاذعة بسبب الشراسة أو التعالي لكن لا ينساق غير وراء طيبته، ويفاجئك أحياناً بردّات فعله لكن عمرماً هو عنده توازن الأخذ والعطاء، ويمكن هو من النوع الذي لديه اجازات كثيرة في الحياة و عنده حكمة وعنده ارشاد و عقل يتطور، يغني لنفسه أحياناً، سنة حصاد وتحقيق مادي وعمل، سنة استثمار بيع وشراء واقتناص فرص، تحقيق نفوذ ويكون للبعض سلبي خسارة لقب أو منصب أو ماديات بالمعنى يجب التوخي والحذر من الاندفاع والتسرع، صحياً: مراقبة القلب و ضغوطات نفسية، منطقة الرأس، هذه السنة تحمل لك سفر للخارج أو يسجل مواقف وقرارات فيها، سنة الانجازات والنتائج والتصحيح والاحاسيس هي في يدك مولود اليوم، حظ سعيد.

الحمل: اليوم جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك ومجالك المهني، تعتمد على أصدقاء أو زملاء مخلصين قادرين على دعمك ومساعدتك على الانطلاق وتأمين العون المادي لك، بإمكانك المصالحة بعد الخلافات، اليوم تحقق أحلامك ودعواتك وحضور حفلات ومناسبات و أنشطة، اليوم الدبلوماسية مطلوبة كثيراً منك، اليوم جوّ ايجابي يسمح لك أن تنطلق رغم الضغوطات لأن اهتماماتك بشؤون الأصدقاء مهمة كثيراً، يمكن أن تلتقي بصديق قديم لك فترة لم تره، أو تعود لرؤية وجه جديد تتعرف عليه و يصبح في المستقبل صديقك، تخطط لمشروع مشترك مع الأصدقاء مولود الحمل.

الثور: اليوم من الصباح مدفوع للاحتكاك في أوجه متعددة، هذا الشيء يضعك في مواجهة كن صلب ومنظم وخلّاق، اخطِ خطواتك بتأني، اليوم تجد التحرر بشتى أشكاله غالباً تصل الميزة لتبعية معينة، أحد المسؤولين يكسر قيودك أو يتعامل معك بتحدي، لذلك عليك بالصبر وتحقق أهدافك اليوم تستنفر جميع امكانياتك، لكي تكون حريص على علاقاتك بالعمل من زملاء أو مسؤولين ولذلك كن حذر ونظّم حياتك أنت أكثر شخص تعمل و يمكن أن يكون عندك اتزان بسبب العقل السريع يساعدك على النجاح لكن الآخرين يحاولون أن يحبطوك مولود الثور.

الجوزاء: تتابع نشاطك، تحسن خطواتك، ترتفع معنوياتك اليوم، تمتلك قدرة تحليلية عالية تميل فيها للمبالغة في التحليل لذلك لا داعي أن تضيع الفرصة عليك، توظف المحبين ليأيدوك، تسمع تشجيع، تطرح أفكار، اليوم تفكر بسفر أو بحاجة تجديد أو تسمع أخبار من مسافات بعيدة يخص السفر، أو تستقبل زوّار، يحصل تفاهم تام وثقة متبادلة بينك وبين المحيط البعيد، يمكن أن تتميز بأسلوبك، إضافة اليوم يمكن أن يكون لديك تجدد وتنويع وفتح آفاق جديدة على صعيد الأوراق والقانون مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تناقش أمور مالية، تحاول أن تعمل تحسين عليها، تناقش فواتير وأقساط، سوف تهتم بالتفاصل والعقود، إذاً لا تعرض ميزانيتك للخطر، في النهار مساعدة يتعاطفون معك الجميع، في المقابل يجب أن تكون ليّن وموضوعي ولا تعند لأن الذي يطلع بسرعة ينزل بسرعة، شراكتك تعمل لك أقطاب مخفية، كن مختلف لأنه يوجد أعمال كثيرة، يمكن وجود حلول لبعض المسائل المادية من فواتير واستحقاقات،لذلك نرى أن نظرياتك و أفكارك تطبقها على صعيد محيطك بخصوص الامور المالية، يمكن مرافقة مريض للبعض وممكن أن تعطي أكثر لأن اليوم يوجد دفع بسبب الشيء المريض، المال يشغل بالك مولود السرطان.

الأسد: تركز على الشراكة، اليوم لا تكون صريح كثيراً ولا تكون واثق كثيراً بالشركاء، كن كتوم ولا تكشف عن تفاصيل شخصيتك، احتمال وجود بعض العرقلة والتأجيل، اليوم دعه للتغييرات الارتباطية، يجب أن تكون في حالة استرخاء وراحة ومتعة وتسلية لكي تتجنب الاخرين قليلاً، وللبعض يمكن وجود توقيع على عقد أو يمكن أن يكون فيه تفهّم ووجهة نظر بين شريكك أو الطرف الآخر لكن يوجد تأرجح بين العقل والعاطفة و هذا اليوم لمواليد الأسد.

العذراء: اليوم تفاهم ونجاح و تألق وخطى ايجابية وتنقلات مستحبة لكن بسبب تراكم الأعمال يمكن أن تنضغط قليلاً، لذلك تتواصل مع الغير، تترأس مجموعة، تفاوض وتعالج مسائل معقدة، يمكن أن تنظم وقتك وتستعين بمعاونين وخاصة تملك العقل الرصين والحكيم، وانتبه قليلاً على صحتك، اليوم تصادمات نفور و ضيق متبادل بسبب تراكم الأعمال عند العذراء.

الميزان: انفتاح وطاقات متحركة، اليوم تصمم، يوجد تكافئ، يمكن أن يتخلى عن تشبثه وعناده لأن عنده حظوظ، و يوجد انفتاح مشترك مع الأطفال للبعض أو لقاءات ونجاحات على صعيد الوضع الذي يخص الأولاد، يمكن أن تكسب شعبية بسبب مساعدة ، حظ مالي عاطفي، و أخبار جميلة للأولاد، لا تشكك بمواهبك الداخلية مولود الميزان.

العقرب: جميع الأحوال محظوظ، لكن يوجد تعب قليل على صعيد العائلي، لا يخلو الوضع من انشغال منزلي عائلي، مناسب جداً لتهتم و تكرس جزء من وقتك لأمورك الشخصية، تهتم بوضعك العاطفي وتسعى تعززه، ولا تلقي اللوم على أحد من أحبائك، تكثر طلبات العائلة اليوم، أنت مشغول كثيراً، يوجد ارباك و تصليحات وأعطال،يوجد أعمال تحليلية وأبحاث، ويوجد انطلاقة لكن حدودك اليوم العائلة مولود العقرب.

القوس: تغييرات اليوم ينمي حياته العاطفية والخاصة، ويوجد تفاهم فكري على أمور كثيرة تتعلق بأفكار مع الأخوة أو الأخوات أو الجيران، يمكن كلها تصب في هدف واحد اليوم عند القوس، لذلك مشروعك اذا كان مجمد سوف يزداد حرارة وتنطلق فيه، انتهز الفرص وكن موضوعي، اليوم توجد شرارات تشعل الحب من جديد لك مولود القوس.

الجدي: يكمن بإصرارك على أن تغير وتستعد لأن يوجد أمر مالي عندك، لذلك هذا الانتقال مفيد للتغيير بتصميمك الداخلي و يمكن أن تعمل خط متبادل بينك وبين الآخرين، ليكون عندك حظ مالي، بالمعنى بين هلالين يوجد امور مالية وتصيب الهدف، و يمكن أن توسع اطار تحركاتك، والقمر في الدلو معناه القدرة على انشاء صفقة جديدة لك مولود الجدي.

الدلو: أعمالك تنجح، لا تلغي حريتك مع الآخرين، لا تبتعد عن المسؤوليات، تحقق انسجامك لأن القمر يحقق الطاقة والحيوية الكبيرة، لذلك تظهر فكرة جديدةتعزز روابطك مع محيطك، نهار خطواتك جريئة، تنطلق وتعمل لم شمل، عندك القدرة على اجبار ألد الأعداء على التفكير بالطريقة التي تفكر بها، لذبك لا تنسى أن القمر عندك يساعدك على القوة والالتزام مولود الدلو.

الحوت: اليوم يتراكم العمل لديك، وتشعر نفسك بعدم النشاط وبالملل، يمكن ان يكون في نهارك بعض التوتر نتيجة تفكيرك الطويل، تبحث عن أجواء مريحة، سلام نفسي، تتفادى أي عروض، يوجد قطب مخفي يمكن استدراجك لموقع تكون فيه ضعيف، فكن حريص حتى تجني ثمن حرصك، واليوم أنت غير مستقر، وكن صبور، و التعبير ليس وسيلة ليقدمك، وأهدافك تكمن بمعرفتك وعلمك، يمكن وجود تغييب لبعض الأصدقاء، تجنب الآخرين، تحس بالميول للانطوائية وانتبه على صحتك مولود الحوت.