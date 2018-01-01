مصادر لجهينة نيوز.. عملية اخراج مسلحي ريف حمص الشمالي تبدأ صباح اليوم

الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 00:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

مصادر لجهينة نيوز.. عملية اخراج مسلحي ريف حمص الشمالي تبدأ صباح اليوم

جهينة نيوز:

افادت مصادر مطلعة لجهينة نيوز، بخروج حوالى 3500 مسلح مع عائلاتهم من ريف حمص الشمالي صباح اليوم الاثنين باتجاه ادلب وجرابلس تطبيقا للاتفاق الذي يقضي باخراج المسلحين من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي.

وقالت المصادر: تبدا يوم الاثنين عند الساعة التاسعة صباحا عملية اخراج الدفعة الأولى من المسلحين مع عائلاتهم من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، حيث تم تجهيز 100 حافلة لنقلهم الى الشمال السوري، على ان تستمر العملية حتى الاسبوع القادم.

هذا ونشرت تنسيقيات المسلحين تعليمات الخروج والأشياء التي يسمح بحملها وفقا للاتفاق.

تجدر الاشارة الى ان عملية ازالة السواتر الترابية مستمرة لفتح طريق حماه-حمص الدولي بعد اغلاقه لمدة سبع سنوات


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