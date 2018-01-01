تجهيز 62 حافلة ضمن الدفعة الرابعة لخروج مسلحي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم

جهينة نيوز:

تواصلت عملية اخراج المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، حيث انتهت مساء اليوم عملية تجهيز دفعة رابعة من الحافلات التي تقل مئات المسلحين وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سوريا.

ووفقا لما اوردته وكالة سانا، تم تجهيز 62 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك في قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

ولفتت سانا إلى أن "عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها".

هذا وتم خلال الأيام الثلاثة الماضية اخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم بواسطة 109 حافلات من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

ويقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من إخراج الإرهابيين منها.