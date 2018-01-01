تعرض الجندي والمراسل الحربي وسيم عيسى لإصابة بليغة أثناء المعارك جنوب دمشق

جهينة نيوز

أصيب الجندي والمراسل الحربي في الجيش السوري وسيم عيسى، اليوم، بجروح بليغة خلال تغطيته للعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش السوري ضد الإرهابيين في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.

ونشر زملاء عيسى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عيسى خلال توثيقه لعمليات الجيش ضد الإرهابيين في الحجر الاسود تعرض لإصابة بليغة جراء انفجار لغم أرضي ادت لبتر قدميه.

وكان الجندي عيسى قبل إصابته صباح اليوم قد وثق يوم امس على صفحته في فيسبوك التطورات الأخيرة لسير المعارك جنوب العاصمة موثقا ببعض الصور التقدم الذي احرزه الجيش السوري.

تجدر الاشارة الى ان الجندي المراسل الحربي وسيم عيسى شارك في العمليات العسكرية في محيط العاصمة دمشق بالاضافة الى توثيقه للمعارك من خلال كاميرته وكانت صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مصدرا ذات مصداقية حول العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش السوري ضد الإرهاب.