بالصور.. العثور على أنفاق وعبوات ناسفة ومواد كيميائية من مخلفات الإرهابيين في الحجر الأسود

الأحد, 6 أيار 2018 الساعة 21:42 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. العثور على أنفاق وعبوات ناسفة ومواد كيميائية من مخلفات الإرهابيين في الحجر الأسود

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