بالصور: استمرار عمليات إزالة السواتر الترابية على طريق "حمص-حماة" الدولي تمهيداً لفتحه

الأحد, 6 أيار 2018 الساعة 21:33 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: استمرار عمليات إزالة السواتر الترابية على طريق

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