القوات المسلحة تحيي ذكرى عيد الشهداء

جهينة نيوز:

أحيت القوات المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها اليوم ذكرى عيد الشهداء الذين خطّوا بدمائهم الطاهرة طريق النصر ليبقى السادس من أيار أنموذجاً يحتذى في الفداء والتضحية في سبيل الوطن.

وألقى قادة التشكيلات والوحدات ومدراء المنشآت التعليمية العسكرية كلمات أكدوا فيها أن السادس من أيار أصبح عنوان الشجاعة والإقدام والتضحية وغدت الشهادة منارة متقدة تضيء طريق النصر في مواجهة أعداء الوطن، وها هي سورية بفضل تضحيات أبنائها تسير بخطى ثابتة لإكمال اقتلاع الإرهاب من أرضها، مرسّخةً ثقافة المقاومة والممانعة ضد الغزاة والمشاريع الاستعمارية الهادفة إلى تفتيت المنطقة ونهب ثرواتها وخيرات أبنائها.‏

وأشار القادة في كلماتهم إلى أن هذه الذكرى تمر اليوم وسورية ما تزال تخوض معارك الشرف والكرامة ضد المتآمرين والعملاء وأذرعهم الإرهابية التي عجزت عن كسر إرادة الشعب السوري المستعد دائماً لتقديم قوافل الشهداء لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.‏

وفي الختام عاهد القادة والمقاتلون الوطن وقائده السيد الرئيس الفريق بشار الأسد على مواصلة مسيرة النضال والدفاع عن سورية حتى تطهير آخر ذرة من ترابها من رجس الإرهاب والإرهابيين وإسقاط مشاريع داعميهم.‏

كما قام قادة المناطق العسكرية بزيارة جرحى الجيش والقوات المسلحة في المشافي العسكرية وقدموا لهم الهدايا الرمزية متمنين لهم الشفاء العاجل، وزار قادة المناطق والتشكيلات مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر وقرؤوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة وعزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد ووداعه.

وأقامت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حفلاً تكريمياً لأبناء الشهداء في نادي باسل الأسد للرماية والفروسية، وبدئ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، وألقت السيدة شهيرة فلوح المدير العام للهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء كلمة مختصرة تحدثت فيها عن أهمية الرسالة التي يحملها أبناء الشهداء، والرعاية المستمرة لهم منذ تأسيس هذه المدارس.

كما ألقى ممثل القيادة العامة كلمة ترحيبية نقل في مستهلها تحيات القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لجميع أبناء الشهداء، والحرص التام على تأمين كل متطلباتهم وترسيخ ثقافة الشهادة في نفوس الأجيال.

المصدر: وزارة الدفاع