ماكرون يرغب بـ "حوار تاريخي واستراتيجي" مع بوتين!

جهينة نيوز

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يرغب في "حوار تاريخي واستراتيجي" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضح الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مع مجلة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية أنه يعتزم "أن يجمع روسيا مع أوروبا، ولن يسمح لروسيا الانغلاق على نفسها".

وأضاف الرئيس الفرنسي "بوتين يحلم باستعادة عظمة روسيا… بالنسبة لي، روسيا جزء من أوروبا، حتى لو لم تكن روسيا تعرف أبدا الديمقراطية التي نعيشها".

وفي الوقت نفسه، أعلن أنه سيظل على موقفه في قضايا التدخل في شؤون البلاد. مشددا على أنه "لن يسمح بوجود مثل هذه المحاولات".