مقتل 8 أشخاص على الأقل في انفجار داخل جامع شرقي أفغانستان

الأحد, 6 أيار 2018 الساعة 14:48 | سياسة, عالمي

مقتل 8 أشخاص على الأقل في انفجار داخل جامع شرقي أفغانستان

جهينة نيوز

سقط قتلى وجرحى في انفجار داخل جامع في مدينة خوست ولاية أفغانستان، يستخدم كمركز لتسجيل الناخبين.

ونقلت وكالة رصد للأنباء الأفغانية "مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في التفجير داخل مسجد يستعمل مركزا لتسجيل الناخبين في خوست شرقي أفغانستان".

وكان المتحدث باسم ولاية خوست طالب مانغل قد قال لوكالة "سبوتنيك" إنه "قرابة الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي وقع انفجار داخل جامع في مدينة خوست يستعمل مركزا لتسجيل الناخبين".

وأضاف مانغل "هناك قتلى وجرحى في التفجير لكن سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد اتضاح الصورة".


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