جهينة نيوز

تواصل المجموعات الإرهابية تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي ومن المتوقع إخراج دفعة أولى من أفرادها مع عائلاتهم يوم غد باتجاه شمال سورية.

وتم يوم الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي يقضي بإخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عوائلهم إلى جرابلس وإدلب بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها إضافة إلى فتح الطريق الدولي “حمص حماة” وتأمينه من قبل وحدات الجيش.