قصة حب هاري وماركل تتحول إلى فيلم تلفزيوني

جهينة نيوز:

هرع مسؤولو شبكة “لايفتايم” التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في تشرين الثاني الماضي.

وفي غضون أسبوعين، كتبت النسخ الأولى من سيناريو فيلم “هاري وميجان… إيه رويال رومانس”، الذي يحكي في سياق درامي قصة التودد بين الحبيبين وسيعرض للمرة الأولى يوم 13 أيار في ختام أسبوع من البرامج الخاصة التي أعدتها الشبكة التلفزيونية قبل حفل الزفاف الملكي في إنجلترا يوم 19 أيار.

ويستند الفيلم إلى ما هو معروف عن تفاصيل قصة الحب التي بدأت بين هاري وماركل قبل عامين بما في ذلك المرات التي ظهرا فيها سوياً وتصريحات ماركل المعلنة عن العلاقة العاطفية.

ويتضمن الفيلم تصوراً لأحداث أخرى مع عدد من أفراد العائلة المالكة في بريطانيا ومن بينهم الأميرة الراحلة ديانا والأمير وليام وكيت ميدلتون زوجة وليام والأمير تشارلز والملكة إليزابيث.

وقال المؤلف تيرنس كولي الذي شارك في كتابة الفيلم “هناك الكثير من الدراما في القصة الحقيقية لذلك لم نتخيل الكثير”.

وجرى تصوير معظم مشاهد الفيلم في مدينة تورنتو الكندية التي كانت تقيم فيها ماركل أثناء تصوير دورها في المسلسل التلفزيوني “سوتس”.

ولم يستشر صانعو الفيلم هاري وماركل عند التصوير لكن المنتجين قالوا إن الأمير وخطيبته على علم بالفيلم التلفزيوني وإنهم يأملون أن يراه الحبيبان.