إخراج 22 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من ببيلا ويلدا وبيت سحم لنقلهم إلى شمال سورية

جهينة نيوز

تم اخراج 22 حافلة تقل المئات من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم إلى نقطة التجميع جنوب دمشق تمهيدا لنقلهم إلى شمال سورية.

وتم أمس إخراج 63 حافلة من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق.

يشار إلى أن إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سورية يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

ويقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من إخراج الإرهابيين منها.