6 ميداليات لمنتخب سورية للقوة البدنية في بطولة آسيا

جهينة نيوز

أحرز منتخب سورية لبناء الأجسام والقوة البدنية ست ميداليات “4 ذهبيات وفضية وبرونزية” في بطولة آسيا للقوة البدنية التي اختتمت منافساتها اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي.

وحقق الميداليات الذهبية فادي الشريقي لوزن 105 كغ في رفعات الصدر والتقبين والسكوات وفي المجموع العام بينما جاءت الفضية والبرونزية عبر عمر المصري لوزن 93 كغ في رفعة التقبين والمجموع العام.

رئيس اتحاد اللعبة منار هيكل قال “إن لاعبي منتخبنا في بناء الأجسام والقوة البدنية كانوا الحصان الأسود في البطولات التي خاضوها خلال الأسبوع الماضي فلم تخل مشاركة من حصد الميداليات رغم قوة البطولات التي شاركوا فيها” مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تشكل دافعا معنويا قويا لتحقيق نتائج متقدمة في بطولة العالم ودورة المتوسط.

يشار إلى أن منتخبنا حقق خلال الأسبوع الماضي في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام التي جرت في البحرين ميداليتين ذهبيتين عبر أحمد الحسن لوزن فوق 100 كغ وعبد الرحمن حمال لوزن فوق 75كغ لفئة الشباب إضافة لإحرازه برونزية وزن 100 كغ لفئة الرجال كما حقق في بطولة آسيا لبناء الأجسام التي جرت في منغوليا ذهبية عبر محمد أمين الحارس لوزن فوق 80 كغ وفضية لوائل سمكري لوزن 75 كغ وبرونزية لوسيم حسن لوزن 100 كغ.

سانا