هكذا تنقذ جرذان أفريقية الأرواح في مناطق الحرب!

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن وحدة "خاصة" تتكلف بمهمة خطيرة في مدينة موروغورو الواقعة في المرتفعات الجنوبية من تنزانيا.

وحيث أوضح المصدر أن الوحدة لا ترتدي الأدرع الواقية ولا تحمل أجهزة كشف المعادن، مضيفاً أن مهمتها هي تخليص المناطق، التي مزقتها الحرب من الألغام الأرضية.

وتضم الوحدة عدداً كبيراً من الجرذان الأفريقية العملاقة، التي تتميز بحاسة شم قوية تسمح لها بالتعرف على المتفجرات بشكل سريع وموثوق.

ومعروف أن الفئران تتميز بحاسة شم قوية ومتطورة، تساعدها على البحث عن الغذاء، إلا أن مهمتها في تنزانيا تغيرت الآن.

وتكون الفئران مربوطة بحبل، ثم تقوم بالبحث في المناطق الخالية على المتفجرات، وعند العثور على اللغم، تشرع في الخدش وكأنها تقول لمدربها إنها توصلت لشيء ما حتى يساعدها في الحفر.

وفي حال تمت مهمتها بنجاح، يكفائها صاحبها أو مروضها بالموز.

وكما أوضحت الصحيفة الأميركية أن الجرذان قادرة على تطهير مساحة بحجم ملعب التنس في مدة قياسية، مقارنة مع جهاز كشف المعادن، الذي قد يحتاج إلى مدة تصل إلى 4 أيام.