مشاكل ومقترحات تطرح خلال الملتقى الثاني للقطاع الكيميائي

جهينة نيوز_ عبد الهادي الدعاس:

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها الملتقى الثاني للقطاع الكيميائي في قاعة أمية بفندق الشيراتون بدمشق، للبحث عن الألية الجديدة التي سيتم التعامل بها خلال الفترة المقبلة بما يخدم واقع القطاع الكيميائي الذي يعد أحد دعائم النهوض بعملية أعادة اعمار سورية، أضافة للتطرق حول المشاكل التي يعاني منها أصحاب المنشآت الصناعية وتقديم مطالبهم والعمل على أنجازها.

حيث أكد وزير الصناعة "مازن يوسف"، على أهمية القطاع الكيميائي الذي يعكس التطور الاقتصادي الذي حققته الدولة السورية طيلة العقود الماضية، وأشار يوسف على الجهد المبذول من قبل الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للنهوض بالقطاع باعتماد المقاربة التنموية المبنية على أسس الاستدامة ليساهم من جديد في عملية التنمية الشاملة المتزامنة مع انتصارات الجيش العربي السوري باستعادة المنشآت الى عرين الوطن.

ولفت يوسف الى أن وزارة الصناعة تضع نصب عينيها السعي لتوفير بيئة تمكينيه جاذبة تسهم بإعادة تكوين النسيج الصناعي وتعافيه ليعود مجدداً الى ممارسة دوره التنموي والاجتماعي والاقتصادي.

مشيرا الى سعى وزارة الصناعة لتطوير البيئة التمكينية للقطاع الصناعي من خلال، مكافحة عمليات الإغراق والتهريب العابر للحدود، وإعداد خطط التأهيل والتدريب والتنمية الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والحرص على التزام الشركات الصناعية بتطبيق معايير وإجراءات ضبط الجودة وحماية المستهلك والتخفيف من القيود التي فرضت على الشركات نتيجة الحرب، وتفعيل دور المحليات في إعادة رسم استراتيجيات التنمية الصناعية للاستفادة من المزايا النسبية فيها، إضافة إلى إعادة النظر بقوانين الاستثمار والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة.

من جانبه بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "سامر الدبس"، بأن الملتقى الثاني سيتضمن كافة المواضيع والأمور التي تحقق النمو والازدهار والاستقرار لهذا القطاع ليتابع دوره الهام في عجلة الصناعة الوطنية، ولفت الى أهمية القطاع الكيميائي الذي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني بما يحققه من خفض بالواردات وزيادة في الصادرات.

ودعا الدبس الى العمل على زيادة القيمة المضافة على المنتجات الكيميائية من خلال الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلي وزيادة الاهتمام بإدخال النظم الحديثة في التكنولوجيا الإنتاجية وتنفيذ برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين وتحسين جودة المنتجات من خلال الاهتمام بالبحث والتطوير.

وأوضحت المهندسة "وفاء أبو لبدة" أمين سر القطاع الكيميائي لـ "جهينة نيوز"، بأن القطاع يمثل شريحة واسعة من الصناعيين المنتسبين لغرفة صناعة دمشق وريفها، وأقامت الملتقى الثاني يأتي ضمن التركيز على متطلبات صناعي القطاع الكيمائي، أضافة للبحث عن العمل الجاد على تطويره والنهوض به ليحتل دوره الحقيقي بين الصناعات لما يحمله من أهمية كبيرة في عملية إعادة الإعمار.

وطرح خلال الملتقى العديد من المشاكل التي يعاني منها الصناعيون، مثل ارتفاع المواد الأولية للبلاستيك المصنع محلياً مقابل انخفاض المستورد، أضافة لمطالبتهم بـ أعفاء المعامل من الغرامات، ووضع ملاحظات على قانون الاستثمار، وحماية الصناعات الوطنية، وتواجد كميات كبيرة من الدهان المستورد في المحلات والمستودعات، والتهريب الذي يحارب الصناعيين، وعدم توفير مواد أولية وصعوبة الحصول عليها، والعديد من المتطلبات التي تم وضعها، والتي ناقشها وزير الصناعة وجميع أعضاء الغرفة مؤكدين سعي الحكومة على تنفيذ مطالبهم وإصلاحها بما يخدم واقع القطاع الصناعي.