هيومن رايتس ووتش: السعودية تحتجز الآلاف في سجونها دون محاكمات

جهينة نيوز

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن أن النظام السعودي يحتجز آلاف الأشخاص لمدد طويلة دون إخضاعهم للمحاكمة مشيرة إلى أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يتحمل مسؤولية الاعتقالات التعسفية التي جرت خلال الأشهر الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة قولها.. إنها “حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية السعودية على الإنترنت وكشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر وبعضهم لأكثر من عقد دون أن يمثلوا أمام قاض”.

وأشارت إلى “الارتفاع الواضح في عدد حالات الاحتجاز التعسفي في السنوات الأخيرة” موضحة أنه يجب على هذا النظام أن يكف عن احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي.

بدورها قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. “إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلاً وجائراً… ويبدو أن الأمر يزداد سوءاً في ظل شعار رؤية السعودية الذي رفعه محمد بن سلمان”.

وتواصل السعودية إجراءاتها الاستبدادية لقمع أي تحرك أو احتجاج أو مطالبات بالحقوق المدنية حيث كان قد أعدم 47 شخصا في عام 2016 بينهم الشيخ نمر النمر الذي اعتقله عام 2012 وذلك بسبب أفكاره الداعية إلى الإصلاح السلمي في السعودية والمطالبة بالحقوق المدنية للجميع ورفع التمييز بين المواطنين.