عون: لبنان يرفض أي اعتداء إسرائيلي على سورية

جهينة نيوز

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن لبنان يرفض أي اعتداء من قبل كيان العدو الإسرائيلي على سورية أو أي دولة عربية أخرى.

وقال عون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الليلة الماضية قبيل ساعات من الانتخابات النيابية اللبنانية إن “الاعتداء الإسرائيلي على أي دولة عربية أمر مرفوض من قبل لبنان فكيف إذا كان الأمر يتعلق بسورية وهي الأقرب جغرافيا إلينا”.

وحول الانتخابات النيابية في لبنان أشار عون إلى أنه “تم اعتماد القانون الانتخابي الجديد الذي تجري الانتخابات على أساسه بهدف إتاحة المجال للتمثيل بالطريقة الأصح لكل شرائح الشعب اللبناني”.

وعن الحكومة اللبنانية المقبلة وإمكانية تشكيلها بسرعة أوضح عون أنه “سيتم تطبيق الدستور وما ينص عليه وسنحاول دوما التوصل إلى الإجماع وهو الأمر المستحب وفي غياب الإجماع هناك التصويت”.

وانطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية فى 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائبا وسط تدابير أمنية مشددة.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن عدد الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ أكثر من 3 ملايين و700 ألف ناخب.