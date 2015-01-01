العبادي: القوة الجوية وجهت ضربة ضد مواقع قيادات "داعش" داخل سورية

جهينة نيوز

أعلن رئيس الوزراء العراقي صباح اليوم الأحد أن القوة الجوية العراقية نفذت ضربة ضد مواقع قيادات داعش في منطقة الدشيشة شمال شرقي سوريا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي:

بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، أبطال القوة الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية.

وكان "الحشد الشعبي" قد أعلن، أمس السبت، إحباط تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في معبر تل صفوك الحدودي بين العراق وسوريا.

وأشار الحشد في بيان له إلى أن عناصر أمنية أفشلت عملية تسلل لعناصر "داعش" حاولوا استغلال سوء الأوضاع المناخية وهطول الأمطار في المنطقة.