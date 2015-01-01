ماكين يوصي قبل موته وصية غريبة تتعلق بترامب!

جهينة نيوز

أوصى السيناتور الأمريكي جون ماكين بعدم حضور الرئيس دونالد ترامب مراسم جنازته حال وفاته، حيث يعاني من سرطان الدماغ.

وكشفت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أمس السبت، موضحة أن ماكين، وهو سيناتور جمهوري، أوصى مسؤولين في البيت الأبيض مقربين منه بدعوة نائب الرئيس مايك بنس بدلا عن ترامب لحضور جنازته، وأن تقام مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.

وفي الأسابيع الأخيرة، زار عدد من السياسيين ماكين في مستشفى قريب من مزرعته في ولاية أريزونا، ومن بينهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والسيناتور السابق جو ليبرمان.

وفي كتابه "موجة لا تهدأ"، الذي صدر مؤخرا، وبخ ماكين الرئيس ترامب، واتهمه بـ"بإهدار القيم الأمريكية عبر مدح طغاة دوليين، وتشويه وسائل الإعلام، وتجاهل حقوق الإنسان، والحط من قدر اللاجئين".

ويعد ماكين (81 عاما) من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية، رغم معركته مع سرطان الدماغ. وهو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا منذ 1987.

وتعود جذور خصام ترامب الطويل الأمد مع ماكين إلى الأيام الأولى من السباق الرئاسي لعام 2016، حيث انتقد ماكين ترامب لتهديد الأخير المهاجرين المكسيكيين في خطاب يونيو 2015 الذي أعلن فيه ترشيحه.

المصدر: روسيا اليوم