قوات هادي تسيطر على موقعين للحوثيين في مأرب

جهينة نيوز

استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بدعم من "التحالف العربي" موقعين من جماعة "أنصار الله" الحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني بأن:" الجيش نفذ هجوما على مواقع للحوثيين في مديرية صرواح غرب مأرب، تمكن خلاله من السيطرة على موقعين جنوب تبة المطار الاستراتيجية"، لافتا إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الهجوم".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر محلي في محافظة مأرب أن "طيران التحالف شن غارة على منطقة المحجزة في مديرية صرواح، وسط تحليق مكثف".

كما تمكن الجيش اليمني في وقت سابق من يوم أمس السبت، من تحقيق تقدم جديد خلال معارك مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا ينفذ، منذ مارس اذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، دعما لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

المصدر: سبوتنيك