برشلونة يستبعد 4 لاعبين من مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

جهينة نيوز

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد، اليوم الأحد، في الكلاسيكو المقرر إقامته على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقرر المدرب استبعاد أربعة لاعبين، هم لوكاس ديني وأليكس فيدال وياري مينا وأندريه جوميز.

وكان الرباعي قد تم استبعاده من خوض نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي انتهى بفوز البلوجرانا على إشبيلية بخماسية نظيفة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، سيليسين.

الدفاع: سيميدو، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، فيرمايلين، جوردي ألبا.

الوسط: باولينيو، كوتينيو، راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، إنييستا.

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، باكو ألكاسير.