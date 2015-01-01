برشلونة يستبعد 4 لاعبين من مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

الأحد, 6 أيار 2018 الساعة 09:53 | رياضة, كرة القدم

برشلونة يستبعد 4 لاعبين من مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

جهينة نيوز

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد، اليوم الأحد، في الكلاسيكو المقرر إقامته على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقرر المدرب استبعاد أربعة لاعبين، هم لوكاس ديني وأليكس فيدال وياري مينا وأندريه جوميز.

وكان الرباعي قد تم استبعاده من خوض نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي انتهى بفوز البلوجرانا على إشبيلية بخماسية نظيفة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، سيليسين.

الدفاع: سيميدو، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، فيرمايلين، جوردي ألبا.

الوسط: باولينيو، كوتينيو، راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، إنييستا.

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، باكو ألكاسير.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا