للمرة الأولى متحف في باريس يفتح أبوابه أمام العُراة

جهينة نيوز:

بعد تخصيص متنزه "بوا دو فينسون" كأول منطقة للعراة في شرق العاصمة الفرنسية باريس فتح متحف في باريس، أبوابه السبت، وللمرة الأولى؛ أمام زوار من العراة إذ خصص لهم ساعات للتجول في أروقة معرض دون الحاجة لارتداء أي شيء في خطوة اعتبرها نشطاء مدافعين عن الحق في التعري انفراجا في واحدة من عواصم الثقافة في العالم .

وبذلك يكون متحف "باليه دو طوكيو" للفن المعاصر أول معرض فني في باريس يُتيح للعراة زيارته رغم المبادرات التي أطلقها العراة في باريس في الآونة الأخيرة.

وقال جوليان كلود-بينيجري وهو مسؤول الاتصالات في اتحاد العراة في باريس: "التعري أسلوب حياة بالنسبة لنا. والثقافة جزء من حياتنا اليومية وهذه فرصة استثنائية".

وأضاف ”واليوم تتغير العقليات. ويتخطى العراة الحواجز والمحرمات والعقليات التي تعرقلهم".

ويصل عدد متابعي اتحاد العراة في باريس وحدها إلى 88 ألف شخص. وتُشير أرقام الاتحاد إلى أن هناك 2.6 مليون من العراة في فرنسا.

وستكون الخطوة المقبلة هي افتتاح ملهى ليلي للعراة في وقت لاحق هذا العام.

وليس السماح بالتعري في بعض المتاحف بالشيء الجديد إذا دعا معرض في العاصمة النمساوية فيينا زواره لخلع ملابسهم للمشاركة في حدث مخصص لرسم الرجال العراة. كما سبق أن فتح متحف في أستراليا أبوابه للزوار العراة.