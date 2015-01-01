بدء عملية الاقتراع في أول انتخابات برلمانية لبنانية منذ 9 سنوات

جهينة نيوز

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في لبنان، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي .

وذكرت رويترز أن عملية التصويت بدأت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

في سياق آخر، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه راض عن قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد "النسبية والصوت التفضيلي".

واعتبر عون أن القانون يتيح تمثيل الأكثريات والأقليات "وينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي"، حسب حوار له مع قناة "بي بي سي عربي"، وأكد عون أن بعض القوى "تلتف على القانون، بسبب احتمال خسارتها لبعض المقاعد النيابية".