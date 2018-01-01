أبراج يوم الاحد 2018/5/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم5/6: لا أحد يمسك فيك، سرعان ما تغير رأيك، دائماً تبحث عن عما وراء وكيف وأين ولماذا ومتى، تشبه الحاسب الالكتروني الذي يسجل كل ما يعنيه، دائماً لديك سلطة طبيعية متطورة للأفضل، رؤية جديدة بالحياة، دائماً شاملة للمواقف، محترم، قوي، نشاطاتك دائماً تتوضع بعالم الصورة، دائماً مجتهد، خيالي، قليل الصبر، متطلب كثيراً، سنة تعطي من دون حساب، سنة نشاط، إعادة نظر بطريقة مختلفة، سنة تستخلص العبر من أخطائك و أخطاء الغير، فيها تبادل مصالح شخصية، تنطلق بعمل مشترك، كل سنة نقول أفضل لكن هذه السنة فعلاً أفضل وخاصة في المراحل الأخيرة تكون فيها تغيير و فيها مال مشترك وتعويض و إرث، سنة ارتباط للبعض، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهارك فيه تركيز على مركزك الاجتماعي وسمعتك الطيبة، اليوم دائرة اهتماماتك على صعيد العمل وعلاقتك مع زملائك، مطلوب القليل من العقلانية والحذر لكي لا تضيع فرصة النجاح لأن بعد الظهر ومساءً سوف تنشط اجتماعياً و تتسلم دعوات موجهة لك من عائلة من عمل من أصدقاء، يمكن أن تتطور معرفتك بأصدقاء جدد لتصبح ثقة متبادلة لك مولود الحمل.

الثور: أمورك تحسنت نسبياً، نراك تعالج أوضاعك بليونة تامة لكي تحقق تقدم ونجاح، و تسمع أخبار جديدة، وتكون منفتح على الآخرين، ومختلف يومك من خلال الأيام الماضية لذلك كان يوجد اتصالات و لقاءات، وببحر النهار سوف تعمل مقابلاتك واتصالاتك على أتم الجهوزية، كن جاهز مساءً لأنه يوجد بعض المتاعب والتهديدات لوضعك الاجتماعي ومصالحك، كن منتبه حتى تثبت جدارتك ومكانتك مولود الثور.

الجوزاء: تشعر على انك على عتبة جديدة بحياتك وأي خطوة تقدم عليها سوف تكون محطة مهمة تربط انجازاتك بالأمس في أشياء بالمستقبل، وخاصةً في أمور مشتركة مالية مع أفراد عائلتك أو قضايا قانونية، حاول أن ترضي الجميع من دون تشنج، وساعات المساء انفراج وزوال ضغط ويمكن أن تكثف اتصالاتك و تبرهن عن قدرة تحليلة، وترتاح لسير أمورك لكن لا تبالغ كثيراً لأن المساء يوجد طاقة ونشاط عالية لذلك انتبه من التسرع مولود الجوزاء.

السرطان: بشكل عام أنت قادر على فهم الشريك واستيعابه وطرف آخر بعمل وكأن احساسك بالجمال دائماً متطور لذلك اليوم يوجد انسجام، يجب أن تحافظ على أصدقاءك وشركاءك، تتحسن الظروف مساءً بانتقال القمر للدلو، تناقش أمر مالي ومعاملات ادارية لكن لا تترك زيول سلبية، مساء يوجد مصالحة لديك مولود السرطان.

الأسد: تهتم من الأمس بأشياء شاغلة بالك، تعبك الجسدي ينال منك نتيجة ظروف مرت عليك كانت مؤلمة أو نتيجة خيبة أصابتك بسبب تراكم الأعمال ومتاعب بالعمل ومشاحنات، لذلك انتبه مساءً سوف تلعب الشراكة دور مهم في حياتك وتشعر بتقارب وجهات النظر والحكمة تقتضي أن تشاور وتعثر على حل ووافق الشركاء، شركاء عمل أو عاطفة مساءً لك مولود الأسد.

العذراء: مناسب لجلسات جميلة تعبّر عن عواطفك بصورة طبيعية، لا تفوت عليك الحظوظ لأن ساعات الظهر تدخل مرحلة قلق وتعب وتشعر بالتشتت والانشغال، ويمكن أعمال تزداد، ولا ترهق نفسك بعمل اضافي، واستعين بزملاء أو أصدقاء، يمكن أن تحتاج لأحد أو تقف لجانب أحد، لا تنسى الصحة و خذ قسط من الراحة مساءً لتستعيد نشاطك مولود العذراء.

الميزان: مشغول بمواضيع مهمة، يوجد انهماك في متاعب منزلية عائلية أو تواجه ضغط مع أحد افراد اسرتك، تدخل في نقاش عقيم، بكل الأحوال لا تنقصك الموهبة لكي تعيش كل الاحتمالات وتحل المعطيات أو تحل بعض المشاكل والمطبات، لكن المساء تطل بفترة جيدة وفرصة جيدة ومعنويات عالية، وتنتظر بتفاؤل، ويمكن حواراتك تنعكس على قدراتك وطاقاتك، مساء تعزز علاقتك العاطفية، أو خبر يخص وضع مالي أو يمكن وجود خبر يخص تغيير الأمكنة، وعلاقاتك مع الأطفال ممكن أن تكون جيدة للبعض مواليد الميزان.

العقرب: نهار داعم جداً لتحقيق أمنية أو تحصل على ربح ومكاسب مهمة ودعم وحركة مستمرة، نشاطات زيارات ووسائل جديدة ورسائل وطلاب يجتازوا الامتحان بنجاح، حركة وتواصل في بحر النهار، لكن المساء مناقشة ومواجهة مع أحد أفراد العائلة، كن صبور وكما يقول المثل( أهلك مهما علكوك ما بيبلعوك) حاول أن تكون هادئ مع أفراد عائلتك مولود العقرب.

القوس: تحاول أن تنظم وتدخل أو تعيد تنظيم امورك المالية، احتمال فرصة مالية أو تدفع بأمور كثيرة أو مصاريف أو نجاحات جديدة في مجالات عديدة لأنه يمكن وجود استرداد دين أو دفع أو استحقاقات مالية، تدخل مرحلة مناسبة جداً مساءً بانتقال القمر للدلو لتكثر اتصالاتك وليكون ملائم لك للاطلاع على اهتمامات بمجلات غير معروفة هي مثمرة بالنسبة لك لتجدد دائرة علاقاتك مع عائلتك أو محيطك أو أقربائك مولرد القوس.

الجدي: تتمتع بالديناميكية والنشاط والحماسة، بدأت أن تباشر وتنفذ مشروع وتقوم بخطوة جريئة، سوف تسمع أخبار جميلة، ظهرا تبدأ مرحلة جديدة، مساء ينتقل القمر من برجك لبرج الدلو، و سوف يكون محيطك مساعد لك بخصوص وضع مالي أو مكسب مالي، يمكن وجود بعض الصعوبات على متابعة خطك السلوكي المالي، لذلك وتيرة النشاط غير منتظمة، لذلك ممكن دفع أو ممكن استحقاق لك مولود الجدي.

الدلو: تعيش في فترة فيها تراجع، ربما تأخرت معاملات نتيجة عطل أو ظرف طارئ، لكن مع انتقال القمر إلى برجك تخرج عن صمتك وتتكلم بحرارة وحرية فعلاً تمتلك سلاح قوي وهو سلاح الصبر، لهذا السبب يساعدك وجود القمر الذي وصل الى برجك بعد الظهر لتلعب دور مهم في محيطك، لتنظم وقتك، لتستفيد هذه الطاقة المتوفرة لديك لتعطيك فرصة ايجابية على صعيد جسدي ونفسي، استغل الفرصة و جهز نفسك ليومين جميلين مولود الدلو.

الحوت: اليوم تلعب دور ايجابي وبنّاء في محيطك، تتعامل مع محيطك بطريقة جميلة، تعزز شعبيتك، تقف إلى جانب الأصدقاء وتلبي دعوات، وتفرح لحدث ما لكن من المساء سوف تشعر بالحزن والاحباط وتشكو من تراجع صحي، مطلوب أن تحمي وضعك الصحي وأن تكون صاحب رؤية وتعقّل وانتبه من أي خلاف مساءً ويمكن وجود مشقة مساءً ومن جهة ثانية تكسب احترام الاخرين إذا كنت هادئ، حاول أن ترّفه عن نفسك وتلتقي بالاصدقاء الاوفياء، واسترخي وانتبه على صحتك وحاول أن تنام باكراً مولود الحوت.