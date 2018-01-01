قائمة برشلونة لمواجهة الريال

جهينة نيوز:

ضم مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، قائد الفريق أندريس إنييستا، بعد تعافيه من إصابته في القدم، لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة "الكلاسيكو"، وسيكون ذلك الكلاسيكو الأخير الذي سيخوضه اللاعب مع الفريق "الكاتالوني".

وجاءت القائمة على النحو التالي: تير شتيغين، جاسبر كيليسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، دينيس سواريز، وإندريس إنييستا، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، فيليبي كوتينيو، باولينيو، باكو ألكاسير، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، صامويل أومتيتي، وتوماس فيرمايلين.