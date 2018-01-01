الكشف عن مقبرة جماعية ومواد متفجرة مدفونة في الغوطة الشرقية

الأحد, 6 أيار 2018 الساعة 00:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

الكشف عن مقبرة جماعية ومواد متفجرة مدفونة في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

افادت مصادر مطلعة، اليوم، بالكشف عن مقبرة جماعية تضم 172 جثمان مجهول الهوية بإحدى مزارع بلدة #الشيفونية في الغوطة الشرقية لدمشق.

حيث ذكرت المصادر ان الجثامين ليست حديثة الوفاة، ولكن الطبيب الشرعي أكد بعد الكشف على العديد منها أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري .

من جهة اخرى افادت المصادر انه بناءً على معلومات وردت لمنطقة دوما بإن مايسمى "جيش الاسلام" الارهابي قبل مغادرته مدينة دوما قام بدفن مواد مجهولة، حيث تم العثور على ٥٥ برميل مدفون، وتبين بعد الفحص انها مواد شديدة الانفجار تدخل في صناعة المتفجرات ، وهي عبارة عن مادة (البوتيك استيك و مادة البلولينير).


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