فتح الطريق الدولي بين محافظتي حمص وحماة بعد إزالة السواتر الترابية

جهينة نيوز:

أفادت وكالة سانا بان عناصر الهندسة في الجيش السوري واصلت اليوم أعمالهما لإعادة فتح الطريق الدولي بين محافظتي حمص وحماة بالتوازي مع استمرار الإرهابيين تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة قبيل إخراجهم إلى شمال سورية خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت الوكالة أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريفي حمص وحماة سلمت اليوم المزيد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة شملت دبابتين وعربة شيلكا ومدافع متنوعة وقذائف هاون ورشاشات مشيرا إلى أن عملية تسليم الأسلحة من قبل المجموعات الإرهابية مستمرة حتى الانتهاء من تسليم كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومن ثم البدء بإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم إلى شمال سورية وعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة.

ولفتت إلى أنه بالتوازي مع تسليم الإرهابيين لأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة يواصل عناصر الهندسة وآليات الجيش إزالة السواتر الترابية على الطريق الواصل بين حمص وحماة لإعادة فتحه أمام حركة المرور.