باريس.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على اصلاحات ماكرون

جهينة نيوز:

تظاهر الآلاف في وسط باريس احتجاجا على اصلاحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لتوليه الحكم، وسط انتشار امني كثيف.

وانتشر نحو الفي عنصر أمن بينهم قوات مكافحة الشغب بعدما تجمع المشاركون في مسيرة تحت شعار "حفلة لماكرون" اعتبارا من الظهر في ساحة الاوبرا في "احتفال" ساخر بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس البالغ من العمر 40 عاما الحكم في فرنسا.

وشهدت مدن جنوبية مثل تولوز وبوردو تظاهرات أصغر حجما، في حين بدأت التظاهرة الحاشدة في باريس على شكل نزهة في الطبيعة بمشاركة عائلات.

وكان المنظمون دعوا المتظاهرين للمشاركة في أجواء احتفالية، الا ان انتشار اعداد كبيرة من قوات الامن بعد احراق مئات من الشبان المقنعين سيارات ومطعما لشركة "مكدونالدز" خلال التظاهرة السنوية لمناسبة عيد العمال في 1 ايار، أثار مخاوف من ان تشهد تظاهرة السبت أعمال شغب.

ورفع أحد المتظاهرين عاليا لافتة كتب عليها "ماك-رون مقرف" للتعبير عن موقفه من الرئيس الفرنسي والوجبات السريعة.

وأكد المنظمون ان المسيرة من الاوبرا الى منطقة الباستيل، شرق وسط المدينة، ستتخللها أجواء "مرحة واحتفالية".

لكن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غيرفو أعرب عن قلقه الجمعة من ان تنحو التظاهرة منحى عنيفا.

واشار المتحدث الى ان تسمية "حفلة لماكرون" يحتمل معنيين باللغة الفرنسية: اما الاحتفاء باحدهم، واما محاولة الحاق الاذى به.

وقال غريفو "نحن قلقون من احتمال حصول اعمال عنف لذا قمنا بتعزيز الاجراءات الامنية"، مضيفا ان عمل الشرطة يقتضي ضمان سلامة المتظاهرين السلميين.