X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
سيول عارمة تجرف عشرات السيارات نتيجة الامطار في أنقرة
الخارجية الروسية: لانستطيع القول أن البغدادي" لم يعد موجودا
اختتام مهرجان سينما الشباب بدورته الـ5 على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون
الدفاع الروسية: 10 طائرات "ميغ -31" مزودة بصواريخ "كينجال" جاهزة للاستخدام
اللاعبة "رولا فرحات" تحرز لقب الجمهورية بالكاراتيه بيد واحدة!
تأجيل خروج أول دفعة من مسلحي ريف حمص الشمالي الى يوم الاثنين المقبل!
بالفيديو: اقصى الجزء الجنوبي من حي الحجر الاسود جنوب دمشق بعد السيطرة عليه
آليات عسكرية اختبرت في سوريا تظهر في عرض عسكري بموسكو!
بالصور: العثور على شبكات من الأنفاق والخنادق للتنظيمات الإرهابية في الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود
مشاهد جوية لعمليات الجيش السوري جنوب دمشق
ناسا تطلق المركبة "إنسايت لاندر" لاجراء أبحاث داخل المريخ
اخراج 33 حافلة تقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم من يلدا وبيت سحم وببيلا لنقلهم إلى شمال سورية
كريستينا أغيليرا تعود بكليب يتخطى الحدود بالجرأة وتهاجم the Voice
تركيب 27 مركز تحويل كهربائي جديدا في السويداء
اصابة 3 عراقيين بتفجير إرهابي بعبوة ناسفة جنوب بغداد
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
سيول عارمة تجرف عشرات السيارات نتيجة الامطار في أنقرة
السبت, 5 أيار 2018 الساعة 18:02 |
منوعات
,
منوعات
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
شاهد.. لحظة تشكل السيول إلى شلال مياه ينهدر من قاسيون باتجاه أحياء دمشق
بالصور ..تعليقات السوريين الساخرة على السيول التي غمرت مناطق في سورية
بالفيديو.. سيول في شوارع دمشق نتيجة العاصفة المطرية
مصدر روسي: الرئيس الأسد رفض عرضاً روسيّاً لحضور "قمة أنقرة"
وزراء خارجية الدول الضامنة للتسوية في سورية يجتمعون يوم غد في انقرة
اقرأ المزيد...
أحدث صيحات الجينز تثير السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي
تاج محل يخسر لونه
طبيب كولومبي متهم بتهريب مخدرات إلى أمريكا في أحشاء كلاب
طرد امرأة من قاعة سينمائية لـسبب تافه.. وهو!
إقبال كبير على تجربة الخدمات الجديدة والعروض الخاصة بالمعرض شركة MTN ترعى وتشارك في معرض سيرياتك 2018
تعرف على أقوى خمسة جيوش أسيوية؟
بالفيديو.. السومو الباكي منافسة عجيبة في اليابان
بوتين يوعز بإعادة رسم خريطة العالم!
فيروس رهيب بلا علاج يهدد سكان أستراليا ؟!
الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري
بالفيديو ..عاصفة رملية شديدة تضرب الكويت
بالفيدو..رحلة أزياء فرق التشجيع النسائية..من الاحتشام إلى الإثارة
اكتشاف رفات حصان من عصر الفراعنة بالسودان؟!
أول دولة في الفضاء تقدم الجنسية مجاناً.. والسبب؟
بالفيديو .. موقف محرج من الأميركية الأولى للرئيس ترامب !!
أضف تعليق
أخبار اخرى
سيول عارمة تجرف عشرات السيارات نتيجة الامطار في أنقرة
الخارجية الروسية: لانستطيع القول أن البغدادي" لم يعد موجودا
اختتام مهرجان سينما الشباب بدورته الـ5 على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون
الدفاع الروسية: 10 طائرات "ميغ -31" مزودة بصواريخ "كينجال" جاهزة للاستخدام
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم السبت 2017/5/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
دفنها مشعوذ حية لعلاجها من لدغة أفعى.. فماتت اختناقاً!
بالصور.. الجيش يعثر على أسلحة وذخيرة داخل أوكار الإرهابيين في الحجر الأسود
في يوم المرور العالمي.. مسيرة دراجات وسيارات تابعة للشرطة في شوارع دمشق
الأكثر مناقشة
بن سلمان للفلسطينيين: عليكم القدوم لطاولة المفاوضات وإلا فلتصمتوا
قيادي من "داعش" يكشف معلومات جديدة حول "البغدادي"!
بأي ثمن يبيع بوتين الأسد؟ المحلل السياسي ألكساندر نازاروف
بتواطؤ أردني كيان الإحتلال هاجم سورية ,,, معلومات جديدة عن الغارة الصهيونية
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.