سيول عارمة تجرف عشرات السيارات نتيجة الامطار في أنقرة

السبت, 5 أيار 2018 الساعة 18:02 | منوعات, منوعات


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