اختتام مهرجان سينما الشباب بدورته الـ5 على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق- عبد الهادي الدعاس

"يا صامدة بوجه العتم والريح وبالغيم النا معلقة مراجيح انتي يا نبع الخير والكل يا سورية يا أصل الفرح والبسمة"، بهذه الكلمات الجميلة اختُتمت فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدورته الـ 5 والتي تضمنت مسابقتين لأول مرة من نوعهما، الأولى "الأفلام الاحترافية القصيرة"، والثانية "دعم سينما الشباب" وذلك على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وفي كلمة ألقاها وزير الثقافة محمد الأحمد بيّن خلالها أهمية المهرجان الذي يساعد على اكتشاف المواهب الواعدة التي ستحمل الخير للسينما السورية وضخ الدماء الجديدة في جسدها، مشيراً إلى أن عقد هذه الدورة جاء على وقع انتصارات الجيش العربي السوري المتتالية والتي أعادت لدمشق ومحيطها الأمن من قذائف الغدر الذي استهدفت الحضارة والثقافة، وأن سورية تمتلك ما لا يمتلكونه من إرث وحضارة ومجد، متمنين للجيل الجديد أن يجدوا الطريق الواعد لهم ويوصلوا رسالتهم عبر شاشات الفن السابع.

من جانبه لفت مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين في كلمة له إلى الطاقة والروح الحيوية التي تبعث من أجيال جديدة ستنهض بالسينما العربية، لما يمتلكون من حب ورغبة بإظهار أفضل ما لديهم في عالم الفن السابع، وأضاف شاهين: لقد رأيت ذلك من حراك المشاركين والقلق في عيونهم أثناء لحظة العروض ورغبتهم بإيصال أفكارهم ونتاجاتهم إلى أكبر عدد من المشاهدين، وذلك يدل على إحساس عالٍ بجدية ما قدموه من مسؤولية تجاه هذا الفن لبناء جيل موهوب ومثقف قادر على حمل راية السينما العربية.

ليتم بعدها تسليم جوائز المهرجان والذي شارك فيه 29 فيلماً لفئة الشباب على 6 جوائز.. و23 فيلماً لفئة الأفلام الاحترافية من 6 دول عربية هي: مصر ولبنان وتونس وعمان وسورية والعراق على 3 جوائز.

ووزعت جوائز لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام العربية القصيرة الاحترافية الذي ترأسها الكاتب أمير أباظة من مصر والمخرجة عايدة شلايفر من العراق والكاتبة نهلة كامل من سورية، حيث أكد أباظة خلال كلمة له أن اللجنة تابعت خلال الأفلام اهتمام الكتّاب بالمعاني الإنسانية للمجتمع المدني نتيجة للحرب الإرهابية على الدول العربية.

ومنحت اللجنة تنويهاً خاصاً للفيلم السوري" حكاية من مراكز الإيواء" للمخرج غسان شميط وذلك لأهميته ودوره في توثيق ما يجري وتسليط الضوء على المعاناة السورية.

كما قدمت الفنانة السورية رنا شميس الجائزة الثانية للفيلم التونسي "فراشة" للمخرج عصام بوغرة لتسليطه الضوء على معاناة الشباب والتعبير عن عوالمهم.

جائزة أفضل سيناريو قدمتها النجمة السورية "نادين خوري" للفيلم العراقي "الشيخ نويل" للمخرج سعد العصامي. أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فكانت للفيلم السوري "يوم من 365 يوماً" للمخرج أوس محمد، وجائزة أفضل إخراج للفيلم المصري "ونس" للمخرج أحمد نادر. بينما ذهبت جائزة أفضل فيلم للفيلم العراقي "مصور بغداد" للمخرج مجد حميد.

وتوزعت جوائز لجنة تحكيم "أفلام سينما دعم الشباب" برئاسة الفنان أيمن زيدان، وعضوية كل من نورس الرويسي والفنانة أمل عرفة ومصطفى الكيلاني، على الشكل التالي:

جائزة أفضل سيناريو لفيلم "نخب ثاني" إخراج أسامة عبيد الناصر.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "آدم" إخراج إيفا عبدو ومحمد مرادي، مع فرصة إخراج فيلم قصير احترافي ضمن خطة المؤسسة العامة للسينما.

الجائزة البرونزية لفيلم "30 كم من دمشق" إخراج محمد عبيد وذو الهمة بدران، مع مبلغ مالي قدره مئتا ألف ليرة سورية.

الجائزة الفضية لفيلم "رسالة غير كافية" إخراج مجد شيبان وزكي الشيباني، مع مبلغ قدره مئتان وخمسون ألف ليرة سورية.

الجائزة الذهبية لفيلم "نخب ثاني" إخراج أسامة عبيد الناصر، مع مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

وتخلل حفل الختام لوحات فنية راقصة لفرقة "آرام" بعنوان "هنا دمشق".

وفي تصريح خاص لـ"جهينة" أكد أسامة عبيد الناصر الحاصل على جائزتين في مسابقة أفلام دعم سينما الشباب، على أهمية الفرصة التي تم تقديمها للشباب من قبل منظمي المهرجان لإظهار مواهبهم في المجال السينمائي، وهي خطوة في طريق تقدم السينما التي تعد منبراً لجميع الأفكار والمشاعر التي تخاطب الجمهور.

من جانبه بيّن زكي الشيباني، صاحب الجائزة الفضية، سعادته بوصول الأفكار التي اختارها إلى قلب الجمهور ولجنة التحكيم، معبراً عن سعادته بالحصول على الجائزة.

ولفت ذو الهمة بدران الحاصل على الجائزة البرونزية، إلى أهمية جميع الأفلام التي تم عرضها، متمنياً للمخرجين الشباب في المهرجان القادم الحصول على أفضل الجوائز، واستمرار العمل في مجال الفن السابع الذي يعدّ من الوسائل المهمة في مخاطبة المشاهدين.

حضر حفل ختام المهرجان وزير الإعلام عماد سارة وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية في دمشق وحشد من السينمائيين والفنانين.