الدفاع الروسية: 10 طائرات "ميغ -31" مزودة بصواريخ "كينجال" جاهزة للاستخدام

السبت, 5 أيار 2018 الساعة 17:57 | سياسة, عالمي

الدفاع الروسية: 10 طائرات

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عشر طائرات من طراز "ميغ -31" أصبحت الآن مزودة بصواريخ "كينجال" مشيرة إلى أنها جاهزة للاستخدام.

واعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن عشر طائرات من طراز ميغ-31 مزودة بصواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمرات، دخلت الخدمة القتالية — الاختبارية وباتت جاهزة للاستخدام.

وقال بوريسوف على أثير قناة "زفيزدا": "هذه الطائرة تتمتع بقدرة كبيرة على إيصال هذا الصاروخ للسرعة اللازمة… اليوم توجد عشر طائرات دخلت الخدمة الاختبارية القتالية ومستعدة للاستخدام".


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