اللاعبة "رولا فرحات" تحرز لقب الجمهورية بالكاراتيه بيد واحدة!

جهينة نيوز

أحرزت لاعبة منتخب حماة بالكاراتيه رولا فرحات المركز الأول في القتال الفردي في بطولة الجمهورية لفئة تحت 14 عاما بيد واحدة فقط بسبب إعاقتها في اليد الأخرى فأبدعت وتفوقت وصنفت ضمن فئة الرياضيين الاستثنائيين.

و قالت فرحات إن “عشقها الكبير للكاراتيه شكل حافزا قويا لها للتفوق في هذه اللعبة الصعبة على الرغم من وضعها الصحي الذي كان من الممكن أن يعوق طموحها” مبينة أنها بدأت بممارسة اللعبة منذ أن كان عمرها سبع سنوات فقط وهي مصممة على الاستمرار في التدريب وتطوير مستواها للمشاركة في البطولات الخارجية وتحقيق الألقاب.

ولفتت فرحات إلى أنها تدرجت في البطولات التي شاركت بها فقد احتلت المركز الثالث في بطولة الجمهورية عام 2016 بفئة تحت 12 سنة وفي العام التالي أحرزت المركز الثاني لتحصل على اللقب في البطولة الأخيرة مشيرة إلى أن طموحها لن يتوقف لأنها تسعى أن تكون في صفوف المنتخب الوطني في أي بطولة مقبلة في ظل التشجيع المتواصل من أهلها ومدربيها وزميلاتها في اللعبة.

من جهته قال المشرف على اللعبة في حماة عبد الحكيم دهيمش إن اللاعبة فرحات مشروع بطلة أولمبية أو عالمية إذا تم استثمارها بالشكل المناسب مبينا أنها وبعد خمس سنوات من التدريب المستمر أصبحت بطلة للجمهورية وهذا الأمر تحقق بفضل عزيمتها وإصرارها على تطوير مستواها وكسب أي مباراة تلعبها.

وأشار دهيمش إلى أنه لا يحق للاعبة فرحات المشاركة في بطولة الجمهورية لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن اتحاد اللعبة سمح لها بالمشاركة لقناعته بموهبتها مبيناً أنه سيتم إعداد اللاعبة بشكل جيد تمهيدا للمشاركة في أي بطولة خارجية تكون مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

بدوره قال مدرب منتخب حماة للعبة بهاء المصري إن فوز اللاعبة فرحات بالمركز الأول بالقتال الفردي في بطولة الجمهورية الأخيرة شكل حافزا كبيرا لزميلاتها لتقديم أداء أفضل في البطولات القادمة مشيراً إلى أن أي متابع لنزالات اللاعبة لا يحس بأنها تلعب بيد واحدة فسرعتها ومرونتها في حركة اليد اليمنى تعوضانها عن فقدان الأخرى في لعبة تحتاج إلى كلتا اليدين للتفوق وتحقيق الانتصار.

يشار إلى أن فرحات من مواليد حماة عام 2006 وتحمل الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه.

المصدر: سانا