بالصور: العثور على شبكات من الأنفاق والخنادق للتنظيمات الإرهابية في الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود

السبت, 5 أيار 2018 الساعة 15:42 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: العثور على شبكات من الأنفاق والخنادق للتنظيمات الإرهابية في الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود

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