اخراج 33 حافلة تقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم من يلدا وبيت سحم وببيلا لنقلهم إلى شمال سورية

جهينة نيوز

تم اليوم تجهيز 33 حافلة وإخراجها عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة إلى شمال سورية بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وتم خلال اليومين الماضيين إخراج 46 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

ويقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة الى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من اخراج الارهابيين منها.

ويستمر العمل لتجهيز المزيد من الحافلات داخل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لإخراجها تباعا عبر ممر بيت سحم مبينا أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية.

سانا