كريستينا أغيليرا تعود بكليب يتخطى الحدود بالجرأة وتهاجم the Voice

جهينة نيوز:

أثار فيديو كليب أغنية Accelerate الذي طرحته المغنية الاميركية كريستينا أغيليرا أخيراً ضمن البومها الجديد Liberation، جدلاً واسعاً بسبب جرأتها.

وحصد الكليب خلال أقل من 24 ساعة على إطلاقه في قناة اغيليرا على موقع "يوتيوب"، على أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وتعرض اغيليرا لانتقادات شهيد بسبب تضمن الكليب مشاهد فاضحة وإباحية تخطت الحدود.

ومن المقرر ان تطرح الفنانة الشابة البومها الجديد بتاريخ 15 حزيران (يونيو) المقبل.

وأعلنت أن المغني الراب الاميركي كاني ويست هو منتج البومها الجديد، معربة عن انها من كبار المعحبين به و بالموسيقى التي يقدمها.

يُذكر أن اخر البومات كريستينا أغيليرا هو Lotus انتاج عام 2012.

وفي أحدث تصريحاتها الصحافية، أكّدت أنها لن تعود إلى لجنة النجوم المدربين في The Voice بنسخته الأميركية، واصفة برنامج المواهب بـ"المزيّف".