تركيب 27 مركز تحويل كهربائي جديدا في السويداء

جهينة نيوز

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء 27 مركز تحويل كهربائي جديدا بالخدمة بغية تحسين وثوقية الشبكة الكهربائية وزيادة استقرارها ومواكبة زيادة الطلب على الطاقة وتزويد مشتركين جدد بها.

وأشار معاون مدير الشركة المهندس منيف جبرائيل إلى أن المراكز شملت مختلف مناطق المحافظة وتجاوزت كلفتها 150 مليون ليرة باستطاعات متعددة بين 100 و200 و 400 ك.ف.

ولفت جبرائيل إلى أن العمل جار حاليا لإحداث 20 مركز تحويل جديدا خلال الفترة القادمة وذلك بما يتوافق مع الحاجة الضرورية لتنفيذها لتخديم المواطنين.

ويبلغ عدد مشتركي الطاقة الكهربائية في محافظة السويداء نحو 147 ألف مشترك.

سانا