فلسطين: حققنا انتصارا دبلوماسيا جديدا بانسحاب "إسرائيل" من سباق عضوية مجلس الأمن

جهينة نيوز

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي انسحاب إسرائيل من السباق على عضوية مجلس الأمن الدولي انتصارا دبلوماسيا، موضحا أن تل أبيب أيقنت استحالة نجاح مساعيها للحصول على مقعد غير دائم في المجلس.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني في بيان اليوم السبت "الدبلوماسية الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس محمود عباس حققت انتصارا جديدا بانسحاب إسرائيل من السباق على عضوية مجلس الأمن الدولي، بعد ما أيقنت استحالة النجاح في مساعيها للحصول على مقعد غير دائم في المجلس للأعوام 2019- 2020".

وأضاف المالكي:"واجهنا الترشح الإسرائيلي من اليوم الأول، عبر عديد الخطوات الدبلوماسية، سواء بقرارات صدرت عن القمم العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، أو من خلال تشكيل اللجنة الوزارية العربية الخاصة، أو من خلال تحضير مذكرات تفسيرية وزعت على دول العالم كافة".

وأعرب المالكي عن "شكره للدول الشقيقة والصديقة التي تقف معنا دائما، خاصة أن إسرائيل كقوة احتلال اكتشفت أخيرا أنها لن تستطيع النجاح أمامنا وأمام عدالة موقفنا، نحن ننجح دولياً وهي تفشل مرة أخرى".